لحظة الانفجار الهائل في مصنع الكيماويات بالصين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "تويتر" الانفجار الهائل الذي وقع في مصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو الشرقي في الصين.

ويظهر في الفيديو حريق، ثم وقوع انفجار ضخم، وبعد ذلك انتشار اللهب والدخان على الفور.

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 2 pic.twitter.com/koU0WJN3iA — Samuel (@chnsed) 21 марта 2019 г.

كانت السلطات الصينية أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات في شمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 بجروح خطيرة.

وأعلنت السلطات في إقليم جيانغسو الشرقي، أنه تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص بسبب الانفجار الذي وقع بمصنع للمبيدات الحشرية.