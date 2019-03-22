ترامب: فكرت كثيرا بشأن مسألة الاعتراف بالجولان على أنها إسرائيلية... إنه قرار صعب لكل رؤساء أمريكا

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ترامب: فكرت كثير بشأن مسألة الاعتراف بالجولان على إنها إسرائيلية أنه قرار صعب لكل رؤساء أمريكا