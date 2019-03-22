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    مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017

    باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس.

    الجيش الفرنسي
    © AFP 2019 / MEHDI FEDOUACH
    فرنسا ترفض مشاركة إسرائيل في مناورة على أرضها
    باريس — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، اليوم الجمعة، في بيان رسمي: "قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت أمس الخميس، فرع المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية. هذا التصرف يشكل خرقا فادحا وغير مقبول بحق شبكتنا الثقافية في القدس".

    وتابعت: "استدعينا القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس لكي نتطرق معه لما حدث أمس".

    وأكدت فام دور مول، على عزم فرنسا "الحفاظ على العلاقات المكثفة والقديمة مع المجتمع المدني الفلسطيني وتطويرها".

    وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح أمس الخميس، المركز الثقافي الفرنسي في القدس، وألغت معرضا لجمعية نسائية قالت إنها تتلقى دعما من السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

    وقالت السلطات، وفقا لأمر الإغلاق الذي ألصق على باب المركز التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفعالية التي استضافها المركز لم تحصل على إذن مسبق من الشرطة". وأضافت أن "الأمسية تنظم برعاية أو تمويل السلطة الفلسطينية"، بحسب نص أمر الاغلاق.

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الفرنسية الإسرائيلية, استدعاء, وزارة الخارجية الإسرائيلية, وزارة الخارجية الفرنسية, القدس, إسرائيل, باريس, فرنسا
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