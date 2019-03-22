طعن راهب كندي داخل كنيسة

نقل راهب كندي إلى مستشفى، اليوم الجمعة، بعد أن تعرض للطعن داخل كنيسة القديس جوزيف.

وقالت كارولين شيفرفيلز، المتحدثة باسم شرطة مونتريال: "أفاد شهود عيان بأن الكاهن كان في القداس وفجأة توجه الجاني إلى الكاهن لمهاجمته بأداة حادة"، حسبما نقل موقع "غلوبال نيوز" الكندي.

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وتلقى رجال الأمن مكالمة هاتفية في حوالي الساعة 8:40 صباحا (بالتوقيت المحلي) تفيد بتعرض راهب للاعتداء بسلاح.

وبعد وصول الشرطة إلى موقع الحادث، كان قد تم احتجاز الجاني بالفعل من قبل رجال الأمن في الكنيسة، وقالت شيفرفيلز: "تم اعتقاله ونقله إلى مركز الاحتجاز لعرضه على المحققين".

وتم نقل الراهب إلى المستشفى مصابا "بجروح طفيفة في الجزء العلوي من الجسم"، فيما أفادت أبرشية مونتريال بأن ضحية الاعتداء هو الأب كلود جرو، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

يشار إلى أن رجال الشرطة ينتشرون في جميع أنحاء موقع الحادث، وتقرر إغلاق الكنيسة حتى إشعار آخر.