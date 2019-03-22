قتيلان وإصابات خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

وجاء إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شابين اثنين من الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة عدد، غير معلوم، من المتظاهرين المشاركين، اليوم الجمعة، في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

وبحسب وكالة "سما" الفلسطينية ، تعمدت قوات الجيش الإسرائيلي استهداف متكرر للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف شرق قطاع غزة، وإصابة عدد من الطواقم الطبية بالاختناق الشديد شرق البريج، وتضرر سيارة إسعاف شرق غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي لا زالت تجري تدخلاتها الطبية لانقاذ حياة 3 مواطنين.

وبدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة الخمس، شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق "الأهداف".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.