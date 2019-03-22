أمريكا تفرض عقوبات على شركات اشترت تكنولوجيا روسية لصالح إيران

أعلنت مسؤولة في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إحدى المنظمات التي خضعت للعقوبات الأمريكية ضد إيران كانت تشتري تكنولوجيا من روسيا والصين.

© REUTERS / Brian Snyder الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن — سبوتنيك . وقالت المسؤولة للصحفيين "شركة "بولس نيرو" قدمت أو حاولت تقديم مساعدات مادية وعينية وتكنولوجية لشركة "إس بي إن دي" (شركة ابتكارات الدفاع والأبحاث الإيرانية)… كما حاولت "بولس نيرو" أيضا الحصول على معدات لصالح "إس بي إن دي". وتقوم "بولس نيرو" بشراء بعض المعدات والتكنولوجيا المتقدمة من موردين صينيين وروس وأجانب آخرين".

هذا وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت، في وقت سابق اليوم، 14 فردا و17 كيانا قانونيا على قائمة العقوبات، تزعم أنهم قاموا سابقاً بمساعدة إيران في تطوير أسلحة نووية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس 2018، وهي العقوبات التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي.