رئيسة وزراء بريطانيا قد لا تطرح اتفاق "البريكست" لتصويت ثالث في البرلمان

لمحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.

موسكو — سبوتنيك. قالت ماي في رسالة نشرها صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) على تويتر "إذا اتضح أنه لا يوجد دعم كاف لإعادة الاتفاق الأسبوع المقبل أو رفضه البرلمان مرة أخرى، فيمكننا أن نطلب تمديدا جديدا قبل 12 نيسان /أبريل، لكن ذلك سيتضمن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي".

PM letter to MPs "If it appears that there is not sufficient support to bring the deal back next week, or the house rejects it again, we can ask for another extension…" So — there may be no third vote on deal. — Jonathan Blake (@blakeyblogs) March 22, 2019

ورفض المشرعون بالفعل الاتفاق مرتين لكن من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء للمرة الثالثة الحصول على موافقة البرلمان الأسبوع المقبل.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 أبريل/ نيسان في محاولة لمنحها وقتا لإقرار الاتفاق في البرلمان. لكن رئيسة الوزراء قالت في رسالة لأعضاء البرلمان اليوم الجمعة إن مثل هذا التأييد قد لا يكون متاحا.