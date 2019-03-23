فرنسا توبخ إسرائيل

ذكرت صحيفة عبرية أن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها على خلفية واقعة اعتبرتها تعديا على حقوقها الدبلوماسية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الجمعة، بأن باريس استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي طرفها على وقع ما وصفته بالتعدي على حقوقها الدبلوماسية، نتيجة دخول قوات أمنية إسرائيلية للمركز الثقافي الفرنسي في مدينة القدس.

© REUTERS / Ammar Awad فرنسا تعتبر الجولان أرضا محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967

وأوردت الصحيفة العبرية أن فرنسا استدعت، أمس الجمعة، السفيرة الإسرائيلية لديها، عليزا بن نون، للتوبيخ احتجاجا على قرار وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بمنع عقد حفل في المركز الثقافي الفرنسي، تموله السلطة الفلسطينية في شرق القدس.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الإسرائيليين قدموا رسميا الأسف لوزارة الخارجية الفرنسية، أو الاعتذار المبطن على قيام وحدات أمنية إسرائيلية باقتحام المركز الثقافي الفرنسي بشرق مدينة القدس.

وادعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الحدث الفلسطيني الذي كان من المفترض عرضه في مقر المركز الثقافي الفرنسي كان يهدف إلى محاولة السيطرة على مدينة شرق القدس.