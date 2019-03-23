فرنسا توبخ إسرائيل

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الجمعة، بأن باريس استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي طرفها على وقع ما وصفته بالتعدي على حقوقها الدبلوماسية، نتيجة دخول قوات أمنية إسرائيلية للمركز الثقافي الفرنسي في مدينة القدس.
وذكرت الصحيفة العبرية أن الإسرائيليين قدموا رسميا الأسف لوزارة الخارجية الفرنسية، أو الاعتذار المبطن على قيام وحدات أمنية إسرائيلية باقتحام المركز الثقافي الفرنسي بشرق مدينة القدس.
وادعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الحدث الفلسطيني الذي كان من المفترض عرضه في مقر المركز الثقافي الفرنسي كان يهدف إلى محاولة السيطرة على مدينة شرق القدس.
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