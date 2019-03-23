عمران خان: أردوغان ومهاتير محمد أبرز زعيمين في العالم الإسلامي

يرى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن هناك زعيمين اثنين هما الأبرز في العالم الإسلامي، الأول هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والثاني هو رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال خان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن بلاده ترى ماليزيا كنموذج فيما يتعلق بمكافحة الفساد الذي يستنزف الأموال اللازمة للإنفاق على المواطنين.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA عمران خان: لا أستحق جائزة نوبل للسلام

وأضاف "نفذت دولتان مسلمتان فقط التحول الاجتماعي الذي سيكون نموذجا لباكستان. هناك زعيمان بارزان في العالم الإسلامي، أحدهما أردوغان والآخر رئيس وزراء ماليزيا مهاتير".

وأكمل "رأينا صعود ماليزيا، وكذلك التحول الذي حققته تركيا بقيادة أردوغان وصعود اقتصادها".

وعلق عمران خان على الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، قائلا: "يُظهر وجود عداء ضد المسلمين".

يذكر أن مهاتير محمد يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يوقع الجانبان على هامش الزيارة اتفاقيات استثمار بقيمة 900 مليون دولار.