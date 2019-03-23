عبد اللهيان: ترامب يسعى لإثارة توتر جديد بالمنطقة

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى من خلال تصريحاته حول الجولان السوري المحتل، لإثارة توتر جديد في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صباح اليوم، السبت، بأن أمير عبد اللهيان قال في تصريح له، اليوم، إن ترامب يعد من الرؤساء الأمريكيين الذين لقيت سياساتهم في منطقة غرب آسيا فشلا ذريعا. وذلك بحسب وكالة "فارس".

© Sputnik . firas alahmad إيران: الجولان جزء من سوريا ولا حل سوى إنهاء الاحتلال

وأضاف أن ترامب أثار الكثير من الضجيج، خلال العامين الأخيرين، حول ملف فلسطين، إلا أن أي من إجراءاته لم يلق الترحيب الإقليمي والدولي، ومن ضمنها نقل السفارة إلى القدس الشريف.

واعتبر عبد اللهيان "صفقة القرن" بأنها كانت مشروعا ناقصا وأضاف، إن تصريح ترامب الأخير الداعي للاعتراف رسميا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حركة دعائية للتغطية على الفشل في صفقة القرن التساومية.

كما وصف أمير عبد اللهيان هذا التصريح بأنه حركة دعائية، معتبرا ترامب تاجرا مبتدئا جدا، وكثير الضجيج وفاشلا بطبيعة الحال على صعيد السياسة الخارجية.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي بأن الخارطة الجديدة لمنطقة غرب آسيا، التي كانت مرسومة من قبل "أمريكا والصهاينة"، وبدعم من بعض الدول العربية، مثل السعودية، قد أعطت نتيجة معكوسة حيث أفشلت المقاومة الإسلامية هذا المخطط.

وتابع عبد اللهيان، قائلا:

إن الفصل الأخير للأمريكيين لرسم الخارطة الجديدة، تمثل بالسعي لتغيير النظام السياسي في سوريا عبر الحرب الإرهابية، التي استغرقت 8 أعوام، ليشمل من ثم العراق وجزء من لبنان، إلا أن هذا المخطط لم يفشل فقط بل أفضى إلى نتيجة عكسية أيضا".