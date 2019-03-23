بعد إعلان ترامب بشأن الجولان... صحيفة: ترامب قدم هدية للأسد وحزب الله

قالت صحيفة أمريكية إن اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة هدية لكل من بشار الأسد وحزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مساء أمس، الجمعة، أن ترامب ارتكب خطأ كبيرا باعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث قدم هدية لكل من الرئيس السوري، بشار الأسد، وحزب الله اللبناني.

© AP Photo / Ariel Schalit أول إجراء إسرائيلي بعد اعتراف ترامب بشأن الجولان

وأوضح المحلل السياسي للصحيفة الأمريكية، ماكس بوت، أن كل من الرئيس الأسد وحزب الله سيجدان اعتراف ترامب فرصة للتعبئة والحديث عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء العنوان الرئيس لمقال الكاتب الأمريكي، ماكس بوت، تحت عنوان "ترامب ارتكب خطأ كبيرا في الشرق الأوسط".

واستهل المحلل السياسي الأمريكي مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، بالقول إن ترامب قد تحدى إحدى الركائز الأساسية للنظام العالمي لما بعد عام 1945.

وفي السياق نفسه، قامت وحدات الجيش الإسرائيلي بالإجراء الأول منذ إعلان ترامب، عن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، إن دعم ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان قد أثار حالة من تأهب الجيش الإسرائيلي على الحدود السورية.

وذكرت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر القناصة بطول الحدود مع سوريا، كجزء من الاستعدادات للمسيرات المحتملة، حيث نشرت القوات الإسرائيلية وحدات مكافحة الشغب، مع الاستعداد لنشر قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أطلق تغريدة، مساء أول أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها:

إنه بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".