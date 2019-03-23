مقتل 70 شخصا في هجوم مسلح على قرويين بوسط مالي

قتل سبعون شخصا، اليوم السبت، في هجوم نفذه صيادون على قرية بوسط مالي، حسبما ذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

© AFP 2019 / HABIBOU KOUYATE مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جنديا على الأقل

نواكشوط — سبوتنيك . وقال المصدر إن "70 شخصا لقوا مصرعهم في مذبحة جديدة ارتكبها مسلحون وسط البلاد"، وأضاف أن "الهجوم وقع السبت في قرية "أوغوساغو" الواقعة وسط مالي.. وأن التعزيزات الأمنية وصلت القرية".

وأوضح المصدر أن السلطات تواصل عملية إحصاء الضحايا بعد أن تم حرق جميع الأكواخ في القرية، وقال إنها "مذبحة كبيرة، تم قتل الأطفال وكبار السن بالمناجل… وتمت تصفية عائلات بأكملها".

وقالت وسائل إعلام مالية أن الهجوم نفذه صيادون تقليديون من عرقية "دوغون" بحق عرقية "فلان".

وتهشد مالي أعمال عنف مسلح بين "الفلان" و"الدوغون"، خلفت العديد من القتلى والجرحى، في وسط وشرق البلاد.