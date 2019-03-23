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23:24 23 مارس/ آذار 2019
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    ترامب وميلانيا خلال استقبال نتنياهو وزوجته سارة

    نتنياهو يبحث مواجهة إيران والتعاون الأمني مع ترامب خلال زيارة الولايات المتحدة

    © AP Photo
    العالم
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    ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مناقشة مواجهة إيران والتعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أثناء زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة ينطلق إليها مساء اليوم.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت
    © Sputnik . Vladimir Fodorenko
    تحدثت مع زعماء عرب ولا يوجد أمر تريده إيران أكثر من بقاء نتنياهو
    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يغادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد هذه الليلة متوجها إلى واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس ترامب، ولإلقاء كلمة في مؤتمر إيباك (مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية).

    وبحسب البيان، "سيبحث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب العدوان الإيراني، والمحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا، وكيفية منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية. كما سيبحث معه تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين".

    وبحسب البيان، يلتقي نتنياهو ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين، وسيعقد لقاءً آخر معه يوم الثلاثاء في إطار مأدبة عشاء.

    وتتهم كل من واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي والتدخل في شؤون دول المنطقة، وخصوصا دول الخليج والعراق ولبنان، فضلا عن تهديد أمن إسرائيل.

    وشنت إسرائيل عدة غارات على مواقع إيرانية مزعومة في سوريا على مدار الأشهر الماضية. كما انسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 حول برنامج إيران النووي وأعادت العام الماضي العمل بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب ذلك البرنامج.

    وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ويُعد الاتفاق هو الأكبر من نوعه بين البلدين، ويضمن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أمريكا, إيران, إسرائيل
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