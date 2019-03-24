واشنطن تنتظر انتخابات رئاسية أوكرانية حرة ونزيهة وآمنة

أعلنت السفيرة الأممريكية لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تنتظر انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وآمنة في أوكرانيا في 31 أذار/مارس.

ودعت يوفانوفيتش الأوكرانيين للتصويت يوم 31 أذار/مارس قائلة: "هل تعرف أين ستكون الأسبوع القادم؟ إذا كنت لا تخطط للتصويت في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فإنني أحثك على القيام بذلك. الديمقراطية تقوم على المشاركة النشطة من قبل المواطنين، والانتخابات هي التي تحدد من سيتولى القيادة، ونحن نقول لهم ما الذي نتوقعه من تصرفاتهم".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أوكرانيا يوم 31 آذار/مارس. وكان عدد المرشحين للرئاسة الأوكرانية في بداية العملية الانتخابية يبلغ 39 شخصا.