وفاة أم أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا على قبر ابنها

توفيت والدة شاب فلسطيني قتل في هجوم استهدف مسجدين بنيوزيلندا، إثر نوبة قلبية بعدما ذهبت لحضور جنازة ابنها.

نشرت صحيفة "nzherald" النيوزيلندية، خبرا عن وفاة سعاد عبد الفتاح محيسن عدوان والبالغة من العمر 65 عاما، بعد تعرضها لنوبة قلبية يوم أمس السبت.

© REUTERS / EDGAR SU بالصور... نيوزيلندا ترتدي الحجاب تعاطفا مع ضحايا كرايست تشيرش

وقال صديق العائلة والمدعو باسم ياسر محمد، إن والدة درويش وصلت من الأردن يوم الجمعة 22 مارس/آذار، لحضور جنازة ابنها، إلا أنها توفيت صباح يوم السبت لعدم قدرتها على تحمل فقدان ابنها.

يذكر أن الفلسطيني كامل درويش والبالغ من العمر 38 عاما قد قتل في مسجد النور، وقد جاء من الأردن لنيوزيلندا العام الماضي ليلحق بأخيه الأكبر.

وهو أب لثلاثة أطفال صغار، كان عاملا بمزرعة للألبان.

واحتشد الآلاف في مدن نيوزيلندا، اليوم الأحد، للتعبير عن مناهضتهم للعنصرية وتكريما لضحايا هجوم "كرايست تشيرش" المسلمين، مع إعلان رئيسة الوزراء إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع.