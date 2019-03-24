الحرس الثوري يشارك بقوة في إغاثة منكوبي السيول في إيران

أصدر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، تعليماته للقوات البرية والجوية بأن يكرسوا كل جهودهم للإسراع في إغاثة منكوبي السيول وإعادة إعمار البنى التحتية في المحافظات الشمالية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم قوات الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، القول إن اللواء جعفري وجه بتسخير كل الجهود للإسراع في إغاثة منكوبي السيول وإعادة إعمار البنى التحتية في المحافظات الشمالية المنكوبة.

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كما أشاد بجهود كل من فيلق كربلاء بمحافظة مازندران وفيلق نينوى بمحافظة كلستان والقوات البرية للحرس على تقديمهم المساعدة للمواطنين المنكوبين بالسيول.

وأضاف العميد شريف "لقد ساهم إنشاء جسر مؤقت على طريق كركان — آق قلا، في إزالة الكثير من العراقيل وتسهيل الإسراع في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات".

وضربت السيول محافظتي مازندران وكلستان شمالي إيران، مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالمزارعين والسكان.

وتسبب السيول في تدمير أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول الزراعية، في محافظة كلستان، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي (مشاهد مروعة).

وغمرت مياه السيول 70 % من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها، وفقا للوكالة.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعبئة كل الطاقات في المحافظتين فضلا عن المناطق المجاورة للإسراع بإغاثة المنكوبين، في اتصال مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجيستية لإغاثة المنكوبين، وفقا لوكالة فارس.