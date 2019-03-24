النساء في كرايست تشيرش بنيوزيلندا يرتدين الحجاب تضامنا مع المسلمين

تعبيرا عن تضامنهن مع المسلمين في نيوزيلندا، ارتدت نساء في مدينة كرايستشيرش الحجاب بعد تسعة أيام من هجوم لأحد المسلحين على مسجدين بالمدينة أودى بحياة 50 شخصا بالرصاص.

وتساعد متطوعات منهن ليبي دافيس في حياكة الحجاب بأحد المراكز في المدينة، وقالت متطوعات إن بعضه محجوز بالفعل لمشاركات في جنازات الضحايا لكن نساء غير مسلمات يحرصن على ارتدائه تعبيرا عن تضامنهن مع الجالية المسلمة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / EDGAR SU بالصور... نيوزيلندا ترتدي الحجاب تعاطفا مع ضحايا كرايست تشيرش

وقالت دافيس "حسنا، أنا بصورة شخصية أعشق الحياكة، ويمكنني إبداء التضامن بهذه الطريق، فأنا أفعل ما أحبه. وليس لدي أي مشكلة معه (الحجاب) على الإطلاق".

وخلال وقفة لتأبين الضحايا شارك بها آلاف الأشخاص اليوم الأحد (24 مارس/آذار)، كان بالإمكان مشاهدة كثيرات من غير المسلمات وهن يرتدين الحجاب.

وقالت لمياء حسين، وهي طالبة جامعية أمريكية مسلمة تدرس حاليا في كرايست تشيرش، إن "من الرائع" رؤية هذا الدعم "الحميم" من المجتمع المحلي.