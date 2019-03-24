رومانيا تقرر رسميا نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

وذكرت دانسيلا، في مؤتمر صحفي قبيل مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أن "نقل السفارة الأمريكية هو رمز ويثبت العلاقة القوية بين القيم والمصالح بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي"، وذلك بحسب ما نقلت عنها صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.

BREAKING: Romanian Prime Minister Viorica Dancila announces Romania embassy moving to #Jerusalem. #AIPAC2019 🇮🇱 🇷🇴 pic.twitter.com/4PdWgoKWNH — Eylon Levy (@EylonALevy) March 24, 2019

​وأضافت "في الواقع، بدأت الحكومة الرومانية عملية تقييم فرصة نقل السفارة الرومانية إلى القدس. لهذا السبب يسرني أن أعلن اليوم أمام جمهور إيباك أنه بعد الانتهاء من هذا التحليل، مع جميع الجهات الفاعلة الدستورية المشاركة في عملية صنع القرار وبتوافق كامل في الآراء، أنني، كرئيس وزراء رومانيا، و الحكومة التي أديرها سننقل سفارتنا إلى القدس عاصمة دولة إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، وتبعها بعد ذلك، في الخامس عشر من مايو/ أيار 2018 ، التطبيق الفعلي لنقل السفارة إلى القدس.