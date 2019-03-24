بعد الانتهاء من تحقيقات مولر.. ترامب: لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته، بعد الانتهاء من تحقيقات مولر، والذي استمر أكثر من يوم وغرد على صفحته الشخصية على تويتر.

وتمنى ترامب لمتابعيه يوما جيدا وكتب: "صباح الخير، أتمنى لكم يوما رائعا!"، مضيفا: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية نشر ترامب على تويتر بعد الإعلان عن انتهاء تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبحسب الصحيفة يقضي الرئيس عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته مار لاغو في فلوريدا، حيث لعب الجولف مع الموسيقي الأمريكي كيد روك، وهو في مزاج رائع.

قدم المحقق الخاص روبرت مولر تقريره النهائي، مساء الجمعة، بعد 22 شهراً من التحقيقات حول التدخّل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، من دون أن يُكشف عن مضمونه.