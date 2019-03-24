بالتزامن مع هبوط الليرة التركية.. أردوغان يحذر من شراء العملات الأجنبية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، المواطنين الأتراك من إقبالهم على شراء العملات الأجنبية إثر خوفهم من هبوط قيمة الليرة التركية.

ووفقا لوكالة "رويترز" أكد أردوغان أن الذين يقومون بمثل هذه الأفعال سيدفعون "ثمنا باهظا للغاية"، مضيفا أن وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر.

وقال:

"بعض الأشخاص بدأوا في استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا".

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وأضاف:"أقول للذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة قبيل الانتخابات، نعرف هوياتكم جميعا. ونعلم ما تفعلونه جميعا. فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة".

ولم يحدد أردوغان من يستهدف بتعليقاته، لكن الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق قالت، أمس السبت، إنها بدأت تحقيقا في شكاوى من أن تقريرا لبنك جي بي مورغان أثار مضاربات في بورصة إسطنبول وأضر بسمعة البنوك.

وهوت الليرة أكثر من أربعة بالمئة أمام الدولار، يوم الجمعة، متكبدة أكبر خسائرها اليومية منذ أزمة العملة التي نشبت في أغسطس/آب، مما يثير مخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من النقد الأجنبي بينما تتدهور العلاقات مع واشنطن.