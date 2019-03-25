انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان

وقع الانفجار في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في دزوكاران في الجزء الأوسط من جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن الشرطة العسكرية الأمريكية أن مجهولون تمكنوا من الوصول إلى داخل الموقع، ودمروا جزءا من السياج. وبعد ذلك فجروا أسطوانة غاز موجودة في مبنى يستخدم من قبل ممثلي وزارة الدفاع اليابانية. ولم يصب أحد بأذى.

ويوجد في قاعدة دزوكاران مقر قيادة مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا. حوالي 70 ٪ من جميع المواقع الأمريكية في اليابان تتركز في هذه الجزيرة. وتدعو السلطات المحلية وممثلي المجتمع باستمرار إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي هناك.

يذكر أنه في 1 مارس، قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في اجتماع مع حاكم أوكيناو، داني تاماكي، إن الحكومة اليابانية لم تعد قادرة على تأجيل قضية نقل قاعدة فوتامما الجوية الأمريكية من أراضي محافظة أوكيناوا.