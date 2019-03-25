بالفيديو... أول لقطات لموقع سقوط صاروخ وسط إسرائيل

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اللقطات الأولى لموقع سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ونشر أدرعي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر، حيث أظهر الآثار التي خلفها سقوط الصاروخ، معلقا على الفيديو بقوله: "مكان سقوط الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة هشارون والذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الأبرياء"، واصفا الهجوم بالـ "بشع ضد دولة إسرائيل".

#فيديو من مكان سقوط الصاروخ الذي أطلق من قطاع #غزة باتجاه منظفة هشارون والذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين الأبرياء. هجوم بشع ضد دولة #إسرائيل pic.twitter.com/NPLm3vRwKm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

#BREAKING: Drone footage of the house north of Tel Aviv hit by a rocket launched from Gaza (Video: Ofir Rotem) pic.twitter.com/e8GNVs2iYG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 25, 2019

وتابع نتنياهو: "أنهيت للتو مشاورات أمنية أجريتها مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي، إطلاق الصاروخ من غزة كان عبارة عن اعتداء إجرامي على إسرائيل وسنرد عليه بقوة".

وأوضح الجيش أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغا باشتعال حريق في منزل بعد إصابته بصاروخ.

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص في الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.