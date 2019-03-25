ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 17 قتيلا و68 مصابا

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 مواطنا وإصابة 35 آخرين، خلال موجة السيول التي ضربت مدينة شيراز مركز محافظة فارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، في تصریح له نقلته وكالة "فارس"، إن السيول اجتاحت المدخل الشمالي لمدينة شيراز "دروازة قرآن".
يذكر أن السيول التي اجتاحت مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران خاصة المدخل الشمالي للمدينة جرفت معها الكثير من السيارات في طريقها ما أدى الى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)