مايك بنس: ترامب سيعترف رسميا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

مقال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف رسميا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. ايك بنس: ترامب سيعترف رسميا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان