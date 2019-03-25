مستعينة بـ200 طيار... خطوة جديدة من "بوينغ" لإعادة تحليق "ماكس 737"

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد الدعوة مؤشرا على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له "بوينغ" يوشك على الاكتمال.
ويعد هذا البرنامج محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة "بوينغ" هذا الشهر، مما أدى إلى وقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" في أنحاء العالم.
وأوضحت "بوينغ" في بيان أن الاجتماع الذي سينعقد في واشنطن، هو جزء من خطة للوصول إلى كل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات "737 ماكس".
وأعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، أن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها "بوينغ".
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