مستعينة بـ200 طيار... خطوة جديدة من "بوينغ" لإعادة تحليق "ماكس 737"

كشفت شركة "بوينغ" أنها دعت أكثر من 200 طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات "737 ماكس" للخدمة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد الدعوة مؤشرا على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له "بوينغ" يوشك على الاكتمال.

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وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت "بوينغ" أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج "شرس" الذي يدفع مقدمة الطائرة إلى الأسفل.

ويعد هذا البرنامج محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة "بوينغ" هذا الشهر، مما أدى إلى وقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" في أنحاء العالم.

وأوضحت "بوينغ" في بيان أن الاجتماع الذي سينعقد في واشنطن، هو جزء من خطة للوصول إلى كل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات "737 ماكس".

وأعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، أن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها "بوينغ".