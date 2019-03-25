حقيقة تحرش طائرات حربية تركية بمروحية كان يستقلها رئيس الوزراء اليوناني

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية، اليوم الإثنين، نفيها تعرض فعالية شارك بها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لتحرش طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة.

وأكدت المصادر لوكالة الأناضول ، أن بعض وسائل الإعلام نقلت شائعة تحرش مقاتلات تركية في فعالية شارك رئيس الوزراء اليوناني فوق بحر إيجة.

وأضافت أن "المقاتلات التركية لم تنخرط في أي عملية تحرش في إيجة ونفذت مهماتها المعتادة".

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، قال إن طائرات مقاتلة تركية تحرشت بالمروحية التي كان يستقلها، خلال زيارة إلى جزيرة يونانية نائية للاحتفال بيوم الاستقلال.

وحسب "فوكس نيوز"، أضاف رئيس الوزراء اليوناني، "تلقيت ترحيباً من قبل الطائرات الحربية التركية، التي انتهكت المجال الجوي اليوناني، خلال وصوله، اليوم الاثنين، في جزيرة أغاثونيسي بشرق بحر إيجة".

وأشار تسيبراس، إلى أن هذه الخطوة أجبرت قائد المروحية على القيام بمناورات منخفضة حتى وصلت الطائرات المقاتلة اليونانية لطرد الطائرة التركية.

وأكد تسيبراس، أن اليونان ملتزم بالحوار والتعاون مع تركيا، لكن إذا لزم الأمر "سنفعل ما عمله أسلافنا، للدفاع عن بلادنا".