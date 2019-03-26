الرئيس الإيراني يوجه دعوة عاجلة للجيش والحرس الثوري

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجيش والحرس الثوري إلى توظيف إمكانياتهم للإسراع في سحب المياه من المدن التي اجتاحتها السيول.

وأعرب روحاني خلال اجتماع هيئة إدارة الأزمات في البلاد، اليوم، عن شكره للجيش والحرس الثوري على مساعدة المنكوبين بالسيول، مطالبا سائر الأجهزة والمؤسسات بتوظيف إمكانياتها كافة لسحب المياه باعتبارها الخطوة الأولى في إغاثة المناطق المتأثرة بالسيول، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روحاني يقطع إجازته ويوجه دعوة عاجلة لمواجهة كارثة الفيضانات

وأوضح روحاني خلال هذا الاجتماع الذي حضره المعنيون من الأجهزة المختلفة أن الوضع في محافظة كلستان معقد بعد اجتياح السيول إحدى المدن وإغراقها بالمياه أو أجزاء منها الأمر الذي يستلزم عملا جبارا.

وأكد الرئيس روحاني أن الخطوة الأولى حاليا هي تصريف المياه من المدن، وقال إنه يشكر وزير الداخلية لتواجده خلال الأيام الماضية في محافظة كلستان ومتابعة الأمور عن كثب هناك بسبب الظرف الذي تمر به المحافظة

وكان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، قال إن السيول التي اجتاحت المدخل الشمالي لمدينة شيراز، دروازة قرآن، أصابت 25 إقليما من أصل 31 في البلاد. وخلفت السيول خسائر بشرية ومادية كبيرة في شمال وجنوب غرب إيران وأدت إلى مقتل 21 شخصا.

وتعرض عدد من المدن الإيرانية إلى فيضانات غير مسبوقة تسببت في سقوط قتلى وخلفت أضرارا فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، سيولا هائلة شهدتها مدينة شيراز جنوبي البلاد، حيث جرفت عددا كبيرا من السيارات.