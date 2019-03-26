قائد طائرة بريطانية يخطئ طريقه ويهبط على بعد 844 كم من المكان المقرر

هبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية، التي أقلعت في 25 مارس/آذار من لندن إلى دوسلدورف الألمانية، عن طريق الخطأ في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا.

وتقع مدينة إدنبرة على بعد 844 كم من مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث أدرك الركاب الخطأ فقط عندما هبطت الطائرة في اسكتلندا، وفق موقع "بي بي سي".

وقال أحد ركاب الطائرة إن الطاقم طلب من الركاب رفع أيديهم إذا كانوا يريدون السفر إلى دوسلدورف الألمانية، وقام الجميع برفع أيديهم. وبعد مرور ساعتين توجهت الطائرة إلى ألمانيا وهبطت هناك في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون هناك في الساعة 08:40.

وقامت الخطوط الجوية البريطانية بالاعتذار للركاب بسبب التأخير، وسوف تتصل بكل واحد على حدة.

وأضافت الخطوط البريطانية أن الطيار لم يضيع مسار الرحلة، ولكن الخطأ في أوراق مخطط مسار الرحلة

وقد تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الخبر بشكل كبير، حيث استغرب بعضهم من ذلك، كيف يمكن لطائرة أن تخطئ مسارها وهي تملك معدات ملاحة متطورة تظهر جميع الطرق، كما أن أبراج المراقبة لم تلاحظ ذلك!

طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية تهبط عن طريق الخطأ في مدينة إدنبرة الإسكتلندية بدلا من مدينة دوسلدورف الألمانية



https://t.co/zZNQtekL7k — Moments MENA (@momentsmena) March 26, 2019

​وتساءل بعضهم، ماذا سوف تفعل أنت في حال حدث معك ذلك؟

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية أمس الاثنين عن طريق الخطأ في مدينة إدنبرة الإسكتلندية بدلا من مدينة دوسلدورف الألمانية في حادثة غير عادية ونادرا ما تحصل.



ماذا تفعل لو حدث لك مثل هذا الموقف ؟#اخبار_الطيران #عالم_الطيران pic.twitter.com/L2J3OiOhBK — عالم الطيران (@flight_ar) March 26, 2019

​وأكدت شركة (دبليو دي إل افييشن) الألمانية للطيران العارض، التي نفذت الرحلة بتكليف من الشركة البريطانية، وقوع الخطأ، مشيرة إلى أن سلامة الركاب لم تتعرض للخطر في أي وقت.