صحيفة تكشف عن تعرض وزارة دفاع أوروبية لهجوم إلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن أن وزارة دفاع أوروبية تعرضت، اليوم الثلاثاء، لهجوم إلكتروني خطير.

ونشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، تقريرا حول تعرض وزارة الدفاع الإسبانية لهجوم أصاب الشبكة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، خلال هذا الشهر.

© REUTERS / Kacper Pempel/Files هجوم إلكتروني يستهدف البرلمان الأسترالي

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا الهجوم الإلكتروني، كان يستهدف "سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية".

ونقلت "الباييس" عن مصادر عسكرية من وزارة الدفاع قولهم إن هناك تحقيقات في هذا الشأن، وقد تكشف تورط دولة أجنبية في هذا الهجوم الإلكتروني.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية إن الوزارة لن تعلق على تلك التقارير.

ولكن "الباييس" تحدثت عن أن ذلك الفيروس، تم إرساله عن طريق بريد إلكتروني، يحتوي على برمجيات خبيثة، تم رصدها في مطلع شهر مارس/آذار.

ولكن أشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن تكون تلك البرمجيات تم إرسالها قبل شهور، ولكن يتم رصدها إلا في أوائل مارس.

ويستخدم الشبكة الداخلية لوزارة الدفاع الإسبانية نحو 50 ألف شخص، وهو ما يجعل عملية البحث حول مصدر تلك البرمجيات أمرا صعبا ويستغرق وقتا طويلا.

وقالت المصادر، إن تلك الشبكة التي استهدفها الفيروس، لا تحتوي على معلومات سرية خطيرة.

Una “potencia extranjera” atacó los ordenadores de Defensa.

Los ciberespías, que infectaron con un virus tres meses la red de comunicación interna antes de ser detectados, querían acceder a secretos de la industria militar https://t.co/tzBQTjJdjg pic.twitter.com/JBL9ZtpX65 — App Informática (@Appchamberi) March 26, 2019

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ولكن استطرد المصدر بقوله: "ما يجعل الجميع يشعر بالقلق، هو إمكانية تسرب تلك البرمجيات الخبيثة إلى شبكات أخرى داخلية سرية، بهدف الوصول إلى معلومات متعلقة بتكنولوجيا عسكرية سرية".

وتابع المصدر: "لا يزال الأمر برمته قيد التحقيق لتحديد المسؤول عن تلك الجريمة".

Portadas de los 'mass media' hoy:

— Una "potencia extranjera" atacó los ordenadores de defensa

— La 'revolución' de Casado

— La Generalitat dilapidó 421 millones en acción exterior

— La GC apunta a Jordi Sánchez: "llevaba la voz cantante del 20S" pic.twitter.com/isE576msWs — Kike Alcaide (@kikealcaide) March 26, 2019

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واختتم قائلا: "لكنها جريمة معقدة من الناحية الفنية والتقنية، ولا يمكن أن تكون منفذة من قبل هاكرز (قراصنة) عاديون، ينبغي أن يكون هناك دولة وراء ذلك".