المتحدث باسم نتنياهو يدخل في معركة كلامية مع إليسا

رد عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، على المطربة اللبنانية، إليسا، بعد نشرها تغريدات على "تويتر".

وقال جندلمان في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء:

إنه من المدهش أن فنانة تفتخر بلبنانيتها تقف إلى جانب تنظيمات إرهابية فلسطينية، دمرت قطاع غزة، وحولتها من أرض سلام إلى أرض حروب، بأوامر إيرانية.

من المدهش أن فنانة تفتخر بلبنانيتها تقف إلى جانب تنظيمات إرهابية فلسطينية دمرت قطاع غزة وحولتها من أرض سلام إلى أرض حروب بأوامر إيرانية.



هل نسيت أن تنظيم إرهابي فلسطيني (فتح) دمر لبنان حين أشعل فتيل الحرب الأهلية عام 1975 واحتل جنوب لبنان حتى 1982؟؟؟ فعلا اللى استحوا ماتوا… pic.twitter.com/qsUGBXq0q2 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 26, 2019

وجاء تعليق جندلمان ردا على ما كتبته إليسا في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء أمس الاثنين، قالت فيها "أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟ — Elissa (@elissakh) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وعلى الفور، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وجاء فيها:

نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف.

وعادت المطربة اللبنانية، إليسا، وردت على أفيخاي بتغريدة أخرى، قالت فيها "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح".