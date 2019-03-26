فيسبوك تزيل أكثر من 300 حساب ومجموعة مزيفة مرتبطة بإيران

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حذفها أكثر من 2600 صفحة وحساب ومجموعة في موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلا عن الشركة الدولية بأن هذه الصفحات والحسابات وهمية تتبع الخداع، ومعظمها على صلة بإيران، وبعضها من مقدونيا الشمالية وكوسوفو.

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" تحجب مئات الحسابات الإيرانية المزيفة من شبكتها

وأشارت الشركة الدولية في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، إلى أن 313 من هذه الحسابات والصفحات والمجموعات مرتبطة بإيران، متهمة إياها بممارسة أنشطة منسقة كجزء من الشبكات الإلكترونية.

وأوضحت القناة العبرية (هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية) نقلا عن الشركة أن هذا الإجراء جاء بسبب سلوك هذه الحسابات، وليس بسبب مضمون البيانات المنشورة من قبلها، وفي إطار حملتها ضد نشر معلومات كاذبة، وتدخل جهات أجنبية في معارك انتخابية بأنحاء المعمورة.

وقالت شركة "فيسبوك"، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، إنها أزالت من شبكتها مئات الحسابات الإيرانية المزيفة، ضمن حملة دولية لإزالة الآلاف من الحسابات المزيفة حول العالم.

وذكرت قناة "ABC NEWS"، أن شركة "فيسبوك" قد أزالت 783 حسابا إيرانيا مزيفا يعمل من طهران، إضافة إلى المئات من الحسابات الأخرى المزيفة في ميانمار وبنغلاديش وروسيا، وهي الحسابات التي اتبعت سلوكا غير قويم أو غير أصيل، وهو مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي للحسابات المزيفة.