"مثل ابني"... وزير داخلية إيطاليا يؤيد منح "بطل" الحافلة المصري الجنسية

وقام صاحب الـ13 عاما بالاتصال بوالده بعد أن أخفى هاتفه من الخاطف، وتم التعرف على طريق الحافلة عبر الـ GPS وتم إحباط محاولة الاختطاف.
وكان السائق السنغالي، قد هدد بإحراق الطلبة داخل الحافلة وصب فيها البنزين مشعلا النار، بالقرب من مدينة ميلان، اعتراضا على غرق المهاجرين.
فتيان ثلاثة وثلاثة دروس في كيف تكون الشجاعة.— Rabeea Al-Nasser (@EduStorytelling) March 23, 2019
عمر أبو ليلى 19 سنة: فتى فلسطين الجميل قال كلمته ومضى🇵🇸
ويل كونولي17سنة: فتى البيضة من أستراليا"كانت لحظة شعرت فيها بفخر أنني إنسان"🇲🇸
رامي شحاتة 13 سنة: فتى مصري مقيم مع عائلته في إيطاليا ينقذ 50 طالب بعملية اختطاف حافلة المدرسة 🇪🇬 pic.twitter.com/Q90V963il0
يذكر أن وسائل إعلام إيطالية، أعلنت منح الطفل المصري رامي شحاته الجنسية الإيطالية، عقب دوره البطولي.
هذا وقد دعا سالفيني، 5 من أطفال مدرسة فيلاتي المتوسطة، الذين كانوا على متن الحافلة المدرسية، إلى وزارة الداخلية، وكذلك 12 عنصرا من الشرطة الإيطالية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، لتكريمهم.
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