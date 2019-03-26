"مثل ابني"... وزير داخلية إيطاليا يؤيد منح "بطل" الحافلة المصري الجنسية

أيد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، مساء اليوم الثلاثاء، منح الجنسية الإيطالية للطفل المصري، رامي شحاتة، تقديرا لدوره الكبير في إنقاذ عشرات التلاميذ من الموت حرقا على يد سائق حافلة مدرسية كان قد اختطفها، مؤخرا.

وقال سالفيني: "نعم لمنح الجنسية لرامي.. لأنه يبدو كما لو كان ابني وأظهر أنه يفهم قيم هذه البلاد، وبسبب أفعال المهارة أو الشجاعة، يمكن التغلب على القوانين"، وفقا لصحيفة " كوريري ديلا سيرا " الإيطالية.

© Fotolia / Christian Müller بطولة صبي مصري تمهد لحصوله على الجنسية الإيطالية

رامي الذي يعيش في إيطاليا برفقة أسرته، أنقذ 51 من زملائه في المدرسة من الاختطاف على يد سائق الحافلة التي تقلهم للمدرسة.

وقام صاحب الـ13 عاما بالاتصال بوالده بعد أن أخفى هاتفه من الخاطف، وتم التعرف على طريق الحافلة عبر الـ GPS وتم إحباط محاولة الاختطاف.

وكان السائق السنغالي، قد هدد بإحراق الطلبة داخل الحافلة وصب فيها البنزين مشعلا النار، بالقرب من مدينة ميلان، اعتراضا على غرق المهاجرين.

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رامي شحاتة 13 سنة: فتى مصري مقيم مع عائلته في إيطاليا ينقذ 50 طالب بعملية اختطاف حافلة المدرسة 🇪🇬 pic.twitter.com/Q90V963il0 — Rabeea Al-Nasser (@EduStorytelling) March 23, 2019

يذكر أن وسائل إعلام إيطالية، أعلنت منح الطفل المصري رامي شحاته الجنسية الإيطالية، عقب دوره البطولي.

هذا وقد دعا سالفيني، 5 من أطفال مدرسة فيلاتي المتوسطة، الذين كانوا على متن الحافلة المدرسية، إلى وزارة الداخلية، وكذلك 12 عنصرا من الشرطة الإيطالية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، لتكريمهم.