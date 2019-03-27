أول تعليق للرئيس الإيراني بعد تفقد المناطق المنكوبة بالسيول

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الحكومة تضع على سلّم مهامها متابعة ظروف منكوبي السيول وحل مشاكلهم وتعويض الخسائر الناجمة عن هذه الكوارث خلال فترة قصيرة.

وفي تصريح للصحفيين في محافظة جلستان (شمالا)، اليوم الأربعاء، أشار روحاني إلى أن هناك منازل كثيرة داخل المدن والقرى في محافظة جلستان تضررت جراء الفيضانات، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© AFP 2019 / OMID BERANJKAR / MEHR NEWS السيول في إيران مستمرة... وخامنئي يصدر توجيها للقوات المسلحة

وأبدى روحاني تطلعه إلى إعادة إعمار المنازل المنكوبة مطلع الصيف المقبل.

وأكد روحاني ضرورة تجريف نهر جرجان الرئيسي للوقاية من تكرار الأضرار الكبيرة الناجمة عن هكذا أحداث في محافظة جلستان.

ونوه إلى بعض المهام الأساسية التي ينبغي القيام بها لمعالجة الظروف الراهنة في المحافظة، بما في ذلك تفريغ المياه المتراكمة في المدن والمنازل، وإعادة بناء المنازل، والتعويض عن الأضرار التي خلفتها السيول في المزارع والمراكز الصناعية والتجارية، وتلبية مطالب واحتياجات المنكوبين؛ مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدها لإنجاز هذه الإجراءات.

وكشف نائب مديرية الأزمات في مؤسسة الطب الشرعي الإيرانية، عن مقتل 26 شخصا جراء السيول.

وتعرض عدد من المدن الإيرانية إلى فيضانات غير مسبوقة تسببت في سقوط قتلى وخلفت أضرارا فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، سيولا هائلة شهدتها مدينة شيراز جنوبي البلاد، حيث جرفت عددا كبيرا من السيارات.