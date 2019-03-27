زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن عن بدء خطوات استراتيجية لتحرير فنزويلا (فيديو)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، اليوم الأربعاء، عن بدء الخطوات الاستراتيجية التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا.

وغرد غوايدو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائلا " ستجري التحركات التكتيكية الأولى لعملية الحرية عبر البلاد في يوم 6 أبريل. وعلينا أن نكون في هذا اليوم مستعدين وجاهزين ومنظمين".

El sábado #30Mar convocamos a toda Venezuela a las calles a exigir el cese de la usurpación y rechazar la falta de servicios públicos.

pic.twitter.com/7wluRanWVH El régimen quiere que nos acostumbremos a la tragedia, pero aquí hay un pueblo dispuesto a hacer valer sus derechos. #VamosOperaciónLibertad — Juan Guaidó (@jguaido) March 27, 2019

​ودعا غوايدو إلى تشكيل لجان معنية بتعبئة المحتجين في البلاد، كما دعا أجهزة الشرطة والعسكريين إلى حماية المواطنين من المجموعات المسلحة.

Venezuelan opposition leader Juan Guaido says 91% of the country is without power pic.twitter.com/U8Ua25ntuz — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 27, 2019

وأكد أنه للخروج من التراجيديا التي يعيشها الشارع الفنزويلي، يجب البقاء في الشوارع. مضيفا أنه سيتحدث مع المجتمع الدولي حول كل نشاطات التعاون.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترف ترامب، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.