بائع في الشوارع... أردوغان ينشر مقطعا يمثل معاناته (فيديو)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو يمثل قصة كفاحه في صباه، حيث كان يقوم ببيع الكعك لشراء الكتب.

وعلق أردوغان على المقطع بقوله: "كنت مجرد فتى يبيع الكعك في شوارع إسطنبول قبل أن يصبح رئيسا لبلاده".

ويظهر في المقطع التمثيلي، فتى يجسد أردوغان في صباه وهو يبيع الكعك، وظهرت اللقطات في هذه الحقبة بالأبيض والأسود، إلى أن تولى الرئاسة حيث ظهر في مكتبه في صور ملونة.

İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun. #İlkKitabım pic.twitter.com/GamnLnuIqG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 25, 2019

وتزامن نشر الرئيس التركي هذا المقطع، مع احتفال تركيا بأسبوع المكتبات.

يذكر أن أردوغان بدأ مشواره السياسي في صفوف حزب نجم الدين أربكان، وتولى في التسعينات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وفي مطلع الألفية، أسس حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، كما تقلد منصب رئيس الوزراء، ويتولى منذ 2014 رئاسة تركيا.