أصبح أكثر جنونا... ترامب يتحدث عن سر خلافه مع "الإعلام المزيف"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تعوّد على التعايش مع الأخبار المزيفة، مشيرا إلى أنها أصبحت أكثر جنونا.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من وسائل إعلام أمريكية، بدأت منذ ترشحه للرئاسة الأمريكية ومازالت مستمرة حتى الوقت الحالي.

The Fake News Media is going Crazy! They are suffering a major “breakdown,” have ZERO credibility or respect, & must be thinking about going legit. I have learned to live with Fake News, which has never been more corrupt than it is right now. Someday, I will tell you the secret! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

ويقول ترامب إن العديد من وسائل الإعلام تبث أخبارا مزيفة، مشيرا إلى أن تلك السياسية جعلتها تتراجع بصورة كبيرة.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الخميس 28 مارس / آذار: "وسائل الإعلام المزيفة تواجه تراجعا كبيرا، وأصبحت لا تمتلك مصداقية أو احتراما".

وتابع: "يجب أن تفكر وسائل الإعلام هذه، في احترام قواعد القانون، والشرعية"، مضيفا: "تعلمت العيش مع هذا الوضع".

واستطرد: "وسائل الإعلام الكاذبة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد"، مضيفا: "في يوم ما، سأخبركم السر".

Wow, ratings for “Morning Joe,” which were really bad in the first place, just “tanked” with the release of the Mueller Report. Likewise, other shows on MSNBC and CNN have gone down by as much as 50%. Just shows, Fake News never wins! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

وكتب ترامب في تدوينة أخرى: "تراجعت بعض البرامج بنسبة 50 في المئة، خاصة على قنوات مثل (سي إن إن) وقنوات (إم إس إن بي سي) وبرامج أخرى مثل (مورنينغ جو)"، مضيفا: "الإعلام المزيف لن ينتصر".