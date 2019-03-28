بالفيديو... سر العمود المائي العملاق الذي يهبط من السماء

التقطت كاميرا أحد السكان في ولاية فلوريدا الأمريكية‏ لحظة اندفاع عمود ماء عملاق على ساحل هولمز بيتش‏.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الفيديو وقالت إن عمود الماء بدا أشبه بالإعصار.

وأوضحت أن العمود المائي عبارة عن مزيج من الهواء المختلط مع المياه، ويشكلان معاً كتلة سحابية دوامية فوق بحيرة أو محيط.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن "هذه الظواهر تتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة فيتشكل عمود دوار من هواء وضباب مشبعين بالماء".

وحسب "إيه بي سي" الأمريكية أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهاً في حوالي الساعة 8:45 صباحًا بسبب العاصفة التي كانت تتحرك فوق "أنا ماريا" وتتجه جنوبًا بسرعة 25 ميلًا في الساعة. وقالت هيئة الارصاد الجوية الوطنية أن نصف بوصة من البرد سيكون ممكنا.

In this video, Kathleen @zwervend captured TWO waterspouts at the same time in Holmes Beach, FL Wednesday. #flwxhttps://t.co/0IwmauRkB6 pic.twitter.com/ouJripqcl0 — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2019

وقال الموقع إنه على الرغم من عدم مشاهدة أي مقطع فيديو من البرد، إلا أن مقطع فيديو أظهر قناة مائية قبالة شاطئ هولمز.