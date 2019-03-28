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17:03 28 مارس/ آذار 2019
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    كشف تفاصيل اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا والمنظمة المنفذة

    © AP Photo / Francisco Seco
    العالم
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    كشفت منظمة معارضة لزعيم كوريا الشمالية تطلق على نفسها "تشوليما للدفاع المدني" ملابسات اقتحامها سفارة بيونغ يانغ في إسبانيا الذي نفذته في 22 فبراير/ شباط الماضي.

    نقل موقع " nknews" الكوري الشمالي عن جماعة " تشوليما للدفاع المدني"، تأكيدها بأنها داهمت مبنى السفارة قبل أن تنهب أجهزة كمبيوتر وهاتفا وأقراصا صلبة، فيما نفت الجماعة استخدام القوة في عملية اقتحام السفارة التي قالت عنها إنها لم تكن "هجوما".

    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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    وكتبت جماعة تشوليما على موقعها الإلكتروني "كان الاقتحام بغرض حماية أولئك الذين يطلبون مساعدتنا، وأولئك الذين يخاطرون لحماية الآخرين، ولا يمكننا أن نفصح عن المزيد حول القصة في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنها "قدمت معلومات ذات قيمة محتملة هائلة" لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي، ووكالة الاستخبارات الأمريكية، في إطار التعاون السري بينهم.

    وأوردت مذكرة التحقيق أن عملية الاقتحام بدأت في الساعة 16:34، وفر معظم المقتحمين في الساعة 21:40، وتمكن أحد أفراد الجماعة ويدعى، أدريان هونغ تشانغ، من دخول السفارة من خلال طلب مقابلة الملحق التجاري لمناقشة بعض الأعمال، وادعى أنه التقى به سابقا، وقال القاضي إنه بمجرد دخوله اقتحم شركاؤه السفارة.

    لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، فيتنام 27 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Leah Millis
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    وتمكنت امرأة واحدة من الفرار، عبر إحدى النوافذ وبدأت بالصراخ طلباً للمساعدة، واستدعى بعض الجيران الشرطة، وعندما وصلت استقبلهم أدريان هونغ تشانغ، متظاهرا بأنه دبلوماسي كوري شمالي وكان يرتدي سترة تحمل شارة كيم جونغ أون، وقال للشرطة إن كل شيء على ما يرام، ولم يحدث شيء.

    يذكر أن جماعة " تشوليما للدفاع المدني"، والمعروفة أيضا باسم "فري جوسون"، تهدف للإطاحة بأسرة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية، وظهرت الجماعة لأول مرة بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن إخراج، كيم هان سول، ابن أخت الزعيم كيم جونغ أون، بأمان من ماكاو بعد اغتيال والده.

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    الكلمات الدلالية:
    اقتحام, سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, إسبانيا
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