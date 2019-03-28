ارتفاع قتلى حريق برج تجاري في بنغلاديش إلى 19 شخصا...(بالصور)

قال مسؤولون إن حريقا اندلع، اليوم الخميس، في مبنى تجاري من 22 طابقا، في داكا، عاصمة بنغلاديش، أسفر عن مقتل 19 شخصا، على الأقل، وإصابة 70 آخرين، وحصار الكثيرين.

واستمرت أعمال البحث في وقت متأخر من اليوم، فيما كان بعض المحاصرين يلوحون مذعورين من نوافذ المبنى وسطحه، بينما حاول آخرون القفز للنجاة بأنفسهم؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وقال شهود إن رجال الإطفاء استعانوا بالروافع، وقاموا بتحطيم النوافذ، بغية الوصول إلى المحاصرين داخل المبنى. وحمل مسؤولون جثثا متفحمة إلى خارج المبنى، في حين كان المئات من المواطنين يتجمعون في الشارع أسفل المبنى.

© REUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN حريق برج تجاري في بنغلادش

وقال مسؤولون إنه بحلول الليل، كانت هناك بعض الجيوب المشتعلة بالمبنى، على الرغم من السيطرة على الحريق بوجه عام. وكانت طائرات هليكوبتر قد انضمت إلى 22 وحدة إطفاء، بالتعاون مع قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة لإخماد الحريق.

وقال مسؤول كبير في إدارة الإطفاء في موقع الحادث "الحريق يكاد يكون تحت السيطرة".ولم يتضح سبب الحريق، حتى الآن. والمبنى موجود في منطقة باناني الراقية.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي أسفر حريق هائل عن مقتل 71 شخصا في حي قديم في العاصمة المزدحمة.