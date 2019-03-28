ترامب: محادثات التجارة مع الصين ودول أخرى تسير على ما يرام

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا في المفاوضات التجارية الجارية مع الصين.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب يوم الخميس: "نحن نحقق نتائج جيدة مع محادثاتنا التجارية مع الصين ومحادثات أخرى مع دول أخرى".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية

وستعقد المشاورات بين المسؤولين الصينيين والأمريكيين في العاصمة الصينية بكين غدا الجمعة، وسيضم الجانب الأمريكي من المشاورات، الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منشن، بينما سيمثل الصين نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي.

وتهدف المحادثات التجارية إلى وضع حد لحرب التعريفات بين البلدين، التي استمرت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وكانت المفاوضات مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم على السلع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار الجاري، قائلا إن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري.

وقال ترامب عبر "تويتر" في 25 فبراير/شباط: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما كبيرا في المفاوضات حول التجارة مع الصين… نتيجة لهذه المفاوضات المثمرة سأقوم بتأجيل الزيادة على الرسوم التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 آذار/مارس".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنه سترفع الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25%، مقارنة مع 10% حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس/آذار يحقق المطالب الأمريكية المتمثلة في فرض الصين قيودا على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.