مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يخير تركيا بين "إس-400" و "إف-35"

قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون الى مجلس الشيوخ، يفرض حظرا على تزويد تركيا بمقاتلات من طراز "F-35"، في حال لم تتراجع تركيا عن صفقة شراء منظومة "C-400" الروسية.

المشروع الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء الكونغرس ضمت عضوين من الحزب الديمقراطي ومثلهم من الحزب الجمهوري، دعوا إلى فرض حظر على تركيا في ما يخص تزويدها بمقاتلات "F-35".

وجاء في نص المشروع على أنه قبل تسليم هذه المقاتلات إلى تركيا، يجب على السلطات الأمريكية التأكد من رفض أنقرة الحصول على منظومة "C-400".

ووصف جيمس لانكفورد، أحد المشاركين في مشروع القرار، بأن تركيا حليف مهم وشريك لحلف شمال الأطلسي في معالجة عدد من المشاكل التي تهدد الأمن القومي الأمريكي".

وقال السناتور: "ستسعى تركيا من أجل تعاون وثيق في مجال الدفاع مع روسيا، التي تسعى لتقويض مصالح "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية في كل خطوة"، بحسب ما نشرت صحيفة "هيل" الأمريكية.

ويضاف هذا المشروع إلى سلسلة من المحاولات التي تحاول بها واشنطن منع تركيا من شراء منظومة "C-400" الروسية.