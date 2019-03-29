الولايات المتحدة تضع شرطا جديدا لسحب القوات من سوريا

تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن شرط جديد في حالة حدوثه ستحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في سوريا.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن واشنطن ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا إذا سيطرت قوات الأسد على الأراضي على طول الحدود التركية في شمال المنطقة.

© Sputnik . Sergei Guneev الكرملين يراقب ويتابع باهتمام تطور موقف أمريكا حيال سحب قواتها من سوريا

وقال جاويش أوغلو عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسحب قواتها من سوريا إذا حرر الجيش الحكومي الأراضي في شمال البلاد.

ووفقا له، تخطط واشنطن للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، إذا سيطرت قوات الأسد على الأراضي على طول الحدود التركية.

وأضاف: "الولايات المتحدة قالت إنه إذا عاد النظام إلى هناك، فإنها لن تخرج من سوريا".

وقد عقد وزيرا خارجية روسيا وتركيا جلسة مغلقة في اجتماع فريق التخطيط الاستراتيجي المشترك في أنطاليا. واتفق لافروف وجاويش أوغلو على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية السورية. واتفق الطرفان على تشكيلها بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة واتصالات مع الحكومة السورية والمعارضة.

وكان ترامب أعلن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرار سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين.