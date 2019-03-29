جهاز الأمن العام الإسرائيلي يحذر من التجسس على بلاده

ذكرت القناة العبرية "كان"، هيئة البث الإسرائيلية (باللغة العبرية)، مساء أمس الخميس، أن جهاز "الشاباك" حذر، غير مرة، من استغلال جوازات السفر الإسرائيلية من قبل أجهزة استخبارات أجنبية أو عناصر أجنبية معادية، للتجسس على إسرائيل.

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وأوردت القناة العبرية أن تخوفات جهاز "الشاباك" تتعلق بثغرة في القانون الإسرائيلي تتيح لليهود من جميع أنحاء العالم، بامتلاك جواز السفر الإسرائيلي، دون أن يقيموا في البلاد، أو يحصلوا على المواطنة.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نداف أرغمان، رئيس جهاز "الشاباك"، أرسل تحذيرا صريحا إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، بشأن التعديل الذي أجري على القانون الذي صدر قبل عام ونصف العام، والذي يقضي بأن اليهود الذين يهاجرون بموجب ما يسمى بـ "قانون العودة"، يمكنهم الحصول على جوازات سفر.

وحذر رئيس "الشاباك" أن تستغل أجهزة استخبارات أجنبية هذا البند من القانون، وتحصل على جوازات أجنبية، وتتحول إلى "عناصر معادية"، دون أن يتمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي من متابعتها.