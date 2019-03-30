إعجاب أمريكي بمقاتلة روسية

أعلنت مجلة أمريكية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" حازت إعجاب طيار أمريكي.

وذكرت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" أن الطيار الأمريكي جيري غالوب طار إلى أوكرانيا في العام الماضي ليساعد موفدي شركة "برايد ايركرافت" الأمريكية على اقتناء طائرتين عسكريتين من طراز "سو-27" من صنع روسي.

ثم خاضت الطائرتان اللتان اشترتهما الولايات المتحدة معركة تدريبية ضد طائرات أمريكية من طراز "إف-16" في سماء الولايات المتحدة.

وأعرب الطيار الأمريكي عن إعجابه بالطائرة الروسية لافتا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يطير على متن هذه الطائرة بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت خلال 25 دقيقة.

واندهش الطيار الأمريكي عندما تمكنت الطائرة من الصعود إلى ارتفاع 47 ألف قدم بسرعة 1.55 ماخ.

ونوه غالوب إلى أنه تأثر بسرعة المقاتلة الروسية، خصوصا على ارتفاع كبير.