مباحثات عسكرية بين روسيا وميانمار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاين، التعاون العسكري والعسكري التقني.

وزارة الدفاع الروسية شويغو: روسيا زادت عدد صواريخها المجنحة بمقدار 30 مرة خلال 6 سنوات . وجاء في البيان: "خلال المحادثات ناقش الجانبان القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون العسكري والعسكري والتقني الثنائي وكذلك اتجاهات لمزيد من التطوير."

وأشير إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، وأكد من جديد النية المتبادلة لزيادة التعاون متعدد الأوجه بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وكان الاجتماع قد جرى اللقاء اليوم السبت في مدينة نايبيداو.