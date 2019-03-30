أردوغان يؤكد أنه سيحل الأزمة في سوريا على الأرض بعد انتخابات الغد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي ستجري في البلاد، غدا الأحد.

وقال أردوغان، في كلمة له بإسطنبول، اليوم السبت: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: بعد الانتخابات سنحلّ حتمًا الملف السوري بالدرجة الأولى، إمّا عن طريق المفاوضات إذا أمكن، أو حتمًا في الميدان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 30, 2019

​وقالت الوكالة التركية، إن الانتخابات المحلية يتقام يوم غد الأحد، في نسختها الـ 19 منذ تأسيس البلاد، وتعتبر أول انتخابات محلية بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.