بالصور... مادورو يعلن وصول طائرة المساعدات الصينية إلى فنزويلا

نشر الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو، اليوم الأحد على حسابه الشخصي على "تويتر" صور لوصول المساعدات من الصين إلى فنزويلا.

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي جاء مرفقا بالصور قال مادورو "وصول ​طائرة بوينغ​ صينية من طراز 747 تحمل 65 طنا من المعدات و​المستلزمات الطبية​".

Llegaron al país 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China. Agradezco la disposición y el compromiso del presidente Xi Jinping; en los próximos días recibiremos más cooperación. ¡Venezuela continúa derrotando el bloqueo imperial y avanza victoriosa! pic.twitter.com/Hdfz5yv5cn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 30, 2019

وأعرب مادورو عن شكره للرئيس ​الصيني على خلفية المساعدات، ونشر صورة تجمعهما ملتقطة أثناء زيارة سابقة له إلى الصين، مشددا على أن "​فنزويلا​ تكسر الحصار الإمبريالي وتتقدم منتصرة".

والجدير بالذكر أن ​روسيا​ أيضا كانت قد أرسلت شحنتي مساعدات إنسانية خلال الأسبوع الحالي وتضمنت الأولى 35 طنا من ​الأدوية​، برفقة 100 جندي، ما أثار حفيظة ​الولايات المتحدة​.