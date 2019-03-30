ترامب يتخلى عن دعم ثلاثة دول في أمريكا الوسطى

قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن دعم بعض الدول في أمريكا الوسطى ومنها غواتيمالا​ و​الهندوراس​ و​السلفادور.​

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى في شمال المكسيك

وكشفت قناة " ABC " الأمريكية بحسب مصادر في وزارة الخارجية أن الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب،​ أمر بتعليق تقديم الدعم المباشر لثلالة دول ​وهي غواتيمالا​ و​هندوراس​ و​السلفادور​.

وأشارت القناة إلى أنه بأمر من وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ وتعليمات ترامب بوقف برامج المساعدات الخارجية لـ"المثلث الشمالي" المرصودة للهذه الدول في العامين الماليين 2017 و2018".

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن الكونغرس الأمريكي خصص حوالي 627 مليون دولار لبلدان أمريكا الوسطى.