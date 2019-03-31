الصين تمدد الهدنة الجمركية مع الولايات المتحدة

أفادت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، بأن السلطات الصينية قررت تمديد قرار تجميد إجراءات زيادة الرسوم على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة وقطع غيارها.

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان المالية الصينية: "من أجل تنفيذ اتفاقات قادة البلدين، ووفقًا لقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن التجارة الخارجية، وأحكام الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة، وغيرها من القوانين واللوائح، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، قررت لجنة التعريفات الجمركية بجمهورية الصين الشعبية استمرار تجميد العمل بقرار فرض زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها من الولايات المتحدة ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2019".

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد الـ 6 من تموز/ يوليو العام الماضي، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا. ومن جانبها، وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

واتفق الرئيسان الصيني والأمريكي خلال قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الرسوم الجمركية.