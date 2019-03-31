الصين تمدد الهدنة الجمركية مع الولايات المتحدة

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان المالية الصينية: "من أجل تنفيذ اتفاقات قادة البلدين، ووفقًا لقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن التجارة الخارجية، وأحكام الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة، وغيرها من القوانين واللوائح، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، قررت لجنة التعريفات الجمركية بجمهورية الصين الشعبية استمرار تجميد العمل بقرار فرض زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها من الولايات المتحدة ابتداء من 1 نيسان/أبريل 2019".
واتفق الرئيسان الصيني والأمريكي خلال قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الرسوم الجمركية.
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