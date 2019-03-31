زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

تقدم مرشح الرئاسة، فلاديمير زيلينسكي، على نظيره بيتر بوروشينكو، في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، حيث حصد الأول على حوالي 30% من نسبة الأصوات، بينما حصل بوروشينكو على حوالي 18%.

ووفقا لمركز استطلاع الرأي للناخبين فإن زيلينسكي حصل على 30,4%، وبوروشينكو على 17,8%، بينما حصلت تيموشينكو على 14.2%، ويوري بويكو على 9.8%، وأناتولي غريتسينكو على 7.1%.

وهكذا لا يكون أي أحد من المرشحين قد حصل على عدد الأصوات الكافية التي تخوله للفوز من الجولة الأولى، حيث سوف يتنافس في الجولة الثانية كلا من بوروشينكو وزيلينسكي.

وقال زيلينسكي عبر كلمة له بثتها قناة "1+1": شكرا لجميع الأوكرانيين الذين لم يصوتوا من أجل الدعابة.

هذا وسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.